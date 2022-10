Provokation? Krönung von König Charles an Archies Geburtstag

Ob dieses Datum von König Charles III. (73) Absicht war? Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) Anfang September wurde ihr ältester Sohn automatisch König. Nur gekrönt ist er bisher nicht. Traditionell findet die Krönung aus Respekt vor der verstorbenen Monarchin ein Jahr später statt. Der Palast gab das Datum jetzt bekannt und es ist nicht irgendein Tag: Charles' Krönung findet am Geburtstag seines Enkels Archie (3) statt!

Auf Twitter veröffentlichte der offizielle Account der britischen Royals nun das Datum für Charles' Thronbesteigung: "Die Krönung Ihrer Majestät des Königs wird am Samstag, dem 06. Mai 2023, in der Westminster Abbey stattfinden." Am selben Tag hat Archie, der Sohn von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) Geburtstag. Das könnte reiner Zufall sein, aber Kritiker könnten dahinter auch eine bewusste und provokante Entscheidung vermuten. Bereits in der Kommentarspalte zeigen sich nicht alle Fans begeistert: "Gut zu wissen, dass der Geburtstag Ihres Enkels wie jeder andere Tag ist. Viel Glück für das Königreich – es sieht nicht gut aus!"

Bisher sind nur wenige Details zur Krönung bekannt, aber vermutet wird, dass es sich um eine verkürzte Zeremonie handeln wird. Demnach soll Charles wollen, dass der Prozess zeitgemäß ist, weshalb er nicht länger als eine Stunde dauern soll. Es werden wohl auch weniger Gäste erwartet und der Dresscode soll ebenfalls weniger streng sein.

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles, Juli 2022

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

ActionPress Prinz Charles bei seinem Besuch in Caledon im Mai 2021

