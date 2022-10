Christina erklärt "Temptation Island V.I.P."-Beleidigungen!

Wieso ist Christina Dimitriou (30) verbal so ausfällig geworden? Sie ist aktuell mit ihrem Partner Aleksandar Petrovic (31) bei Temptation Island V.I.P. zu sehen und stellt ihre Treue auf die Probe. Doch bevor die TV-Bekanntheit überhaupt irgendwelche Bilder von ihrem Freund zu sehen bekam, rastete sie bereits aus: In der vergangenen Folge beleidigte sie die anderen vergebenen Frauen in ihrer Villa aufs Schärfste und bezeichnete sie unter anderem als Opfer-Weiber. Promiflash erklärte Christina, wie es zu diesem Ausfall kam.

"Das ist meine Redensart, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das oft nicht so meine", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Außerdem würden Christina solche Beleidigungen nie grundlos herausrutschen: "Damit ich jemanden so betitel, muss es immer Gründe geben." Sie habe eben einen sehr starken Charakter und sei einfach nicht auf den Mund gefallen.

Zwar spiele die Sorge um Aleks Verhalten in der anderen Villa auch eine Rolle – doch eigentlich zeige sich Christina in der Villa genau so, wie sie sei. "Ich gebe mich einfach so, wie ich bin, ohne mich zu verstellen oder ein Fake zu sein. Die meisten haben einen Stock im Arsch und trauen sich nichts", machte sie gegenüber Promiflash deutlich.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im August 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Christina Dimitriou und Aleks Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de