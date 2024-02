"The 50"-Trailer: Christina Dimitriou schubst Cecilia Asoro!

Bei "The 50" wird es wohl heiß hergehen! In der neuen Realityshow treffen ganze 50 Stars und Sternchen aus dem Fernsehen in einem hübschen Schloss aufeinander – und kämpfen um den Sieg. Ganz im Stile der Netflixserie Squid Game treten sie gegeneinander an, aber spielen nicht ums Überleben, sondern um die Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro. Ein erster Trailer verrät jetzt, dass es zwischen Christina Dimitriou (32) und Cecilia Asoro ganz schön brenzlig wird!

In dem Ausschnitt ruft Christina nämlich: "Von dir hätte ich das niemals erwartet!" Und schlägt Cecilia auf die Brust. Die Dschungelcamp-Bekanntheit taumelt daraufhin ein paar Schritte nach hinten. Auf Instagram äußert sich Cecilia nun zu der Handgreiflichkeit: "Das, was ihr im Trailer seht, ist auch passiert. Es war definitiv kein kleiner Schubser. Da hat sie auf jeden Fall der Falschen auf die Brust geschlagen." Mehr können Fans dann wohl in der Show sehen, die ab dem 11. März auf Prime Video zu sehen ist.

Der Cast hat es ganz schön in sich – immerhin sind 50 Realitystars dabei. Darunter sind etwa Jill Lange (23), Menderes (39), Jenny Elvers (51), Jasmin Herren (45), Serkan Yavuz (30), Yasin Mohamed (32), Georgina Fleur (33) und und und...

