Natürlich: Christina Dimitriou zeigt ihre Lippen ohne Filler

Christina Dimitriou (32) zeigt sich ganz natürlich! Seit einigen Jahren ist die gebürtige Griechin aus Reality-TV-Shows nicht mehr wegzudenken. Sie war unter anderem erst bei Temptation Island zu sehen und später bei der Promi-Version. Zuletzt stand sie für Reality Backpackers vor der Kamera. Treuen Fans dürfte mit den Jahren ihre optische Veränderung aufgefallen sein. Die Beauty hat schon einiges an sich machen lassen. Nun zeigt sich Christina mit ihren natürlichen Lippen – ganz ohne Filler!

"Meine Lippen sind einfach so klein, [...] ich sehe viel jünger aus", sagt die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story zu ihren durch Hylase aufgelösten Lippen. Sie müsse sich erst noch an das Ergebnis gewöhnen – doch lange bleibe es ohnehin nicht bestehen. "Demnächst werden sie wieder unterspritzt", verrät Christina. Diesmal wolle sie auf eine andere Methode zurückgreifen, sodass die Lippen zwar gemacht, aber trotzdem viel natürlicher aussehen.

Christina machte nie ein Geheimnis aus ihren Beauty-OPs. "Ich glaube, die meiste Kohle gebe ich tatsächlich für meine ganzen Schönheitseingriffe aus", gab sie 2021 in der Dschungelshow zu. Ihre Nase und ihre Brüste habe sie direkt mit 21 Jahren operieren lassen. Ab ihrem 26. Lebensjahr habe sie sich regelmäßig anderen Behandlungen unterzogen: "Die Lippen, die werden unterspritzt. Botox – kennen die meisten."

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitrious natürliche Lippen

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

