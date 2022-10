"Temptation Island V.I.P."-Christina beleidigt Promi-Frauen

Christina Dimitriou (30) schießt gegen ihresgleichen. Der Reality-TV-Star testet aktuell bei Temptation Island V.I.P. die Treue seines Partners Aleksandar Petrovic (31). Der ehemalige Love Island-Teilnehmer scheint sich allerdings auch ohne Christina ziemlich gut zu amüsieren: Immerhin verstehen er und Verführerin Vanessa Nwattu sich richtig gut. Christina hingegen scheint mit den anderen vergebenen Frauen auf Kriegsfuß zu stehen und sorgt für schlechte Stimmung in der Villa.

Die vergebenen Frauen feiern mit den Single-Männern eine Silber-Party. Zwischen all dem Glitzer und feuchtfröhlichen Getanze hat Christina wohl etwas zu tief ins Glas geblickt. Die Beauty schießt nämlich gegen ihresgleichen. "Guck mal, ich bin der Big Boss hier im Haus. Das hört sich scheiße an, aber ich bin halt der alte Hase hier. Und wenn ich was zu sagen habe, hat jeder sein Maul zu halten. Punkt. Gerade diese Weiber. Das sind Opfer-Weiber. Die sollen froh sein, dass sie mit mir in einem Format teilhaben können", erklärte sie einem der Verführer. Später sagte sie im Interview sogar noch: "Ich muss sagen, ich bin die krasseste hier. Das hört sich sehr arrogant an, aber es ist leider Realtalk."

"Wir wissen alle, dass Christina sehr temperamentvoll ist. Ich glaube, wenn da Alkohol im Spiel ist, ist das noch ein bisschen mehr der Fall", meinte Verführer Yannik. "Christina ist eine taffe Frau. Christina macht das, was sie will", fügte Flocke hinzu. Auch die vergebenen Frauen haben das bereits festgestellt: "Christina scheißt halt auf alles. Sie scheißt darauf, wer sie wie sieht oder ob sie positive oder negative Resonanzen bekommt, das ist ihr scheißegal. Die packt aus und das juckt sie gar nicht, was irgendwer davon denkt", hielt Michelle Daniaux fest.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island V.I.P."-Cast 2022

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Sternchen

