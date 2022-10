Eva Benetatou ehrlich: So läuft für sie das Dating als Mama!

Wie hat sich Evanthia Benetatou (30) für das Dating-Abenteuer gewappnet? Momentan ist die einstige Bachelor -Kandidatin bei einem TV-Experiment zu sehen: In "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück" begibt sich die Influencerin auf die Suche nach der großen Liebe. In diesem Format versucht die Beauty, den Mann fürs Leben zu finden. Doch wie läuft das Kennenlernen für die alleinerziehende Mutter?

Gegenüber Promiflash stellte Eva schon zu Beginn klar: "Dating als Mama ist superherausfordernd." Die 30-Jährige sei zeitlich ziemlich eingespannt, daher seien Dating-Apps keine gute Option für sie. Die Brünette habe ihre eigene Herangehensweise: "Ich bin generell der Typ, der jemanden lieber direkt persönlich kennenlernt, als ein paar Wochen zu schreiben und sich dann erst zu treffen." Für Eva stehe einzig und allein ihr Nachwuchs an erster Stelle und das auch im Hinblick auf eine mögliche Beziehung: "Wichtig ist natürlich, dass man mich nur im Doppelpack haben kann, mit meinem Sohn zusammen."

Im weiteren Verlauf des Promiflash-Interviews erklärte sie, dass sie bei Männern sofort den richtigen Riecher habe: "Bei einem persönlichen Treffen weiß man direkt, ob es passt oder nicht. Eva sei überzeugt, ihr Gegenüber gut einschätzen zu können: "Da erkenne ich schon direkt, ob jemand da Verständnis für mich hat oder nicht."

„Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück“, immer donnerstags auf discovery+

Discovery+ Eva Benetatou bei "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück"

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George

Discovery+ Eva Benetatou bei "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück"

