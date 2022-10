Königin Máxima und Willem-Alexander superstylish in Schweden

Königin Máxima (51) und König Willem-Alexander (55) strahlen bei ihrem Staatsbesuch! Zurzeit sind die niederländischen Royals in Schweden zu Besuch. Zuletzt musste die Königin alleine verreisen: Wegen einer Krankheit musste sich Willem-Alexander auskurieren und konnte seine Frau nicht auf ihre Reise in die USA begleiten. Doch nun sind sie wieder zusammen unterwegs – und Máxima und Willem-Alexander legen einen eleganten Auftritt hin!

Vor allem die 51-Jährige war ein richtiger Blickfang am dritten Tag ihrer Schweden-Reise. Sie trug einen schicken Hosenanzug in Violett und kombinierte ihn mit einer pinken Bluse und magentafarbenen Mantel. Abgerundet mit einem pinken Haarband, stellte sie ihr Stilbewusstsein einmal mehr unter Beweis. Ihr Look passte sogar zu dem ihrer Gastgeberin: Königin Silvia von Schweden (78) machte in einem pink-karierten Kleid mit passender Jacke eine super Figur. Willem-Alexander bewies ebenfalls Mut zur Farbe und entschied sich für einen blauen Anzug mit senfgelber Krawatte.

Gemeinsam mit den schwedischen Royals hatten die zwei einen aufregenden Tag: Sie besuchten ein Technologie-Museum in Göteborg, genossen eine Bootsfahrt und statteten später noch dem Volvo Trucks Experience Centre einen Besuch ab. Am Abend zuvor stand ein glamouröseres Event auf dem Plan: Die Royals gingen zu einem Konzert und warfen sich dafür in glitzernde Schale.

Anzeige

ActionPress Königin Máxima in Schweden

Anzeige

ActionPress Königin Silvia von Schweden im Oktober 2022

Anzeige

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander vor einem Konzert in Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de