Wegen Krankheit: Königin Máxima reist ohne Willem in die USA

Diese Reise wird Königin Máxima (51) alleine antreten müssen. Vor 20 Jahren wagten die gebürtige Argentinierin und König Willem-Alexander (55) den Gang vor den Traualtar. Zwei Jahrzehnte später scheinen die beiden Turteltauben mit ihren drei Töchtern Catharina-Amalia (18), Alexia (17) und Ariane (15) ihr ganz eigenes Familienglück gefunden zu haben. Aber auch ihre royalen Pflichten meistern die Eheleute stets gemeinsam – bis jetzt: Königin Máxima muss ohne ihren Mann Willem in die USA reisen!

Der niederländische Palast gab am vergangenen Mittwoch bekannt, dass der König aufgrund einer Erkrankung nicht in die Vereinigten Staaten reisen wird: "Seine Majestät König Willem-Alexander wird nicht an dem geplanten Aufenthalt in Kalifornien und Texas [...] teilnehmen. Diese Entscheidung ist auf Anraten der Ärzte getroffen worden. Der König erholt sich von einer Lungenentzündung, und eine Flugreise zu diesem Zeitpunkt könnte seine vollständige Genesung behindern", hieß es einem offiziellen Statement.

Der royale Besuch war bereits im vergangenen April angekündigt worden. "Der Aufenthalt wird dazu dienen, die ausgezeichneten wirtschaftlichen Beziehungen des Königreichs zu Kalifornien und Texas hervorzuheben. Im Mittelpunkt stehen eine Reihe von Themen, darunter die transatlantische Zusammenarbeit, der Klimawandel, die Energiewende und das Gesundheitswesen", teilte der Palast damals in einer Erklärung mit.

