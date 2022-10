"The Masked Singer": No Name wurde live in der Show getauft!

Ein besonderes Ereignis bei The Masked Singer! Seit der ersten Ausgabe der beliebten Gesangsshow beklagt der Roboter No Name seinen fehlenden Namen. Doch vergangene Woche kündigte Moderator Matthias Opdenhövel (52) an: No Name wird in der dritten Show endlich einen Namen bekommen. Und nun war es so weit: Matthias verkündete jetzt den neuen Namen des Roboters mit einer Taufe live in der Show!

"Wir taufen dich auf den Namen Rosty", teilte der 52-Jährige voller Stolz heute in der Sendung mit. Sowohl das Publikum als auch das Rateteam rund um Ruth Moschner (46) zeigten sich begeistert von der Wahl des Namens. Die Blondine sowie Ross Anthony und Yvonne Catterfeld (42) wurden zudem als Taufpaten ernannt. "Endlich habe ich einen Namen. Danke!", freute sich der bis vor wenige Minuten noch namenlose Roboter.

Doch welche Namen standen ebenfalls im Rennen? Das Publikum hatte seit der vergangenen Woche die Möglichkeit, sich außerdem zwischen ""Schrauby", "Robert", "Lonely" und "Büchsen Bernhard" zu entscheiden. Mit über 60.000 Stimmen fiel das Ergebnis aber eindeutig auf "Rosty".

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber "No Name" bei "The Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

