"The Masked Singer": "No Name" bekommt endlich einen Namen

Das gab es noch nie! Jede Woche überrascht The Masked Singer die Zuschauer aufs Neue. Denn zum Ende jeder Sendung wird ein Promi enttarnt, der zuvor kostümiert versucht hat, beim Singen auf der Bühne nicht erkannt zu werden. Dass eine der Masken jedoch von vornherein nicht einmal einen richtigen Namen bekommen hat, ist noch nie vorgekommen. Jetzt soll die Maske in der nächsten Show von "The Masked Singer" live getauft werden!

Die Geschichte von dem Roboter "No Name" ist tragisch. Der Professor und zugleich sein Erschaffer ist nämlich eines Tages einfach verschwunden, den Blechmann ohne richtigen Namen zurücklassend. Die Zuschauer hatten die Chance, selbst Namensvorschläge für "No Name" zu machen und haben bis Freitag Zeit für ihren Favoriten abzustimmen. Zur Auswahl stehen: "Rosty", "Schrauby", "Robert", "Lonely" und "Büchsen Bernhard". Am Samstag um 20:15 Uhr soll er dann live in der Sendung seinen neuen Namen von Moderator Matthias Opdenhövel (52) erhalten.

Als Taufpaten dienen sollen die Ratequeen Ruth Moschner (46), die in der Vergangenheit nahezu in jeder Staffel Teil des festen Rateteams war, sowie die beiden prominenten Rategäste Yvonne Catterfeld (42) und Ross Antony (48). Yvonne und Ross sind jedoch ebenfalls keine Neulinge bei "The Masked Singer". Als Gans hat Yvonne im Weihnachtsspecial "Die rätselhafte Weihnachtsshow" den Pokal geholt und Ross ist mit seiner Flamingo-Maske bis ins Finale der vierten Staffel gekommen.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber No Name bei "The Masked Singer" 2022

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Gans

Anzeige

Welchen Namen findet ihr am besten? Rosty Schrauby Büchsen Bernhard Lonely Robert Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de