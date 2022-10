Weitere Vorwürfe: Bill Murray warf Seth Green in Mülleimer!

Bill Murray (72) sorgt mit seinem Verhalten erneut für Aufsehen! Der "Ghost Busters"-Darsteller wurde im vergangenen April von den Dreharbeiten für seinen Film "Being Mortal" entlassen. Der Grund: Der US-Amerikaner soll sich unangemessen verhalten haben. Wie aus einem Bericht einer Mitarbeiterin hervorging, habe der Hollywood-Star Frauen am Set bedrängt. Das sei aber nicht das erste Mal, dass er sich daneben benommen habe: Bill soll den damals neunjährigen Seth Green (48) in einen Mülleimer geworfen haben!

In der Donnerstag-Folge von Good Mythical Morning packte Seth nach vielen Jahren endlich aus: Am Set von Saturday Night Live sei Bill ihm gegenüber handgreiflich geworden. Er war damals immerhin erst neun Jahre alt. Der heute 72-Jährige sei ausgerastet, weil sich der "Trouble ohne Paddel"-Darsteller geweigert habe, von einem Sofa aufzustehen. Deshalb habe Bill den kleinen Jungen an den Füßen gepackt und kopfüber gehalten. "Er sagte: 'Der Müll gehört in den Mülleimer!'", schilderte Seth die Situation und merkte an: "Ich habe geschrien und wild mit den Armen geschwungen […]. Er ließ mich in den Mülleimer fallen, der Mülleimer kippte um. Ich war entsetzt."

Dieser Vorfall sei sehr traumatisch für Seth gewesen. Er habe nach Bills Ausraster geweint und sich versteckt, da er nicht mehr an der Show teilnehmen wollte. Erst nachdem die anderen SNL-Stars Eddie Murphy (61) und Tim Kazurinsky den Jungen beruhigt hatten, habe sich Seth bereit gefühlt, die Show trotz der Auseinandersetzung mit Bill durchzuziehen.

Getty Images Bill Murray, Schauspieler

Getty Images Seth Green, Schauspieler

Getty Images Seth Green im Mai 2022

