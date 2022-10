Zukunft mit Josh Duggar? So geht es seiner Frau nach Urteil

Wie geht es wohl der Frau von Josh Duggar? Vor drei Jahren wurden erste Gerüchte über den US-Schauspieler laut: Josh wird Hehlerei und der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen, woraufhin er sich vor Gericht verantworten musste! Im vergangenen Mai wurde der "19 Kids and Counting"-Star dann zu zwölf Jahren Haft verurteilt! Wird Joshs Frau Anna dennoch zu dem Vater ihrer Kinder halten?

Ein enger Freund der siebenfachen Mutter sprach vor wenigen Tagen mit In Touch Weekly: "Anna will sich keine Hoffnungen machen, und obwohl er immer der Vater ihrer Kinder sein wird, ist sie sich nicht sicher, ob es eine Zukunft mit Josh gibt", berichtete die Quelle. Trotz alledem sollen die Eheleute weiterhin miteinander kommunizieren: "Aber in ihrem Herzen hat sie nur noch ihre Kinder und ihren Glauben", erklärte der Insider abschließend.

Nach der Verurteilung ihres Mannes löschte Anna ihre Accounts auf Social Media – eine weitere Quelle ist sich auch sicher, warum: Anna soll versuchen, über die vergangenen Geschehnisse hinwegzukommen! "Natürlich hat sie gebetet, dass Josh zu Unrecht verurteilt wird, dass er sich geändert hat und unschuldig ist, aber er wurde für schuldig befunden und verurteilt [...]. Das war ein Albtraum für sie", heißt es seitens des Insiders.

Patsy Lynch/MediaPunch / Zuma Pr / Action Press Josh Duggar, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Instagram / annaduggar Josh und Anna Duggar mit ihren Kindern

Instagram / annaduggar Josh und Anna Duggar

