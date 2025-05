Josh Duggar stellt neuen Antrag im Kinderpornografieprozess

Der ehemalige Reality-TV-Star und verurteilte Sexualstraftäter Josh Duggar, der derzeit eine Haftstrafe von über zwölf Jahren verbüßt, hat einen neuen Antrag im Zusammenhang mit seinem aufsehenerregenden Gerichtsprozess gestellt. Seit seiner Verurteilung wegen Besitzes von Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Jahr 2022 bemüht sich der siebenfache Vater um eine Reduzierung seines Strafmaßes. Um diesen Plan weiter voranzutreiben, soll der 37-Jährige jetzt offiziell um einen Pflichtverteidiger gebeten haben. Wie aus Rechtsdokumenten hervorgeht, die People vorliegen, begründet Josh dies mit seiner mittlerweile angespannten finanziellen Lage, aufgrund derer er sich selbst keinen Anwalt leisten könne.

Die Duggar-Familie, bekannt geworden durch ihre Serie "19 Kids and Counting" (dt.: 19 Kinder und es werden immer mehr) und ihr öffentlich zur Schau gestelltes konservatives Lebensmodell, scheint von diesen Entwicklungen stark belastet zu sein. Josh ist das älteste von 19 Geschwistern und galt einst als überzeugter Vertreter christlich-konservativer Werte. Seine Frau Anna Duggar, die trotz des Skandals an seiner Seite geblieben ist, muss sich nun allein um die sieben gemeinsamen Kinder kümmern. Personen, die der Familie nahestehen, berichten laut People, dass die enge Bindung innerhalb der Duggar-Familie eine große Stütze für Anna sei. Dennoch scheint die Situation alle Beteiligten emotional extrem herauszufordern.

Joshs Verurteilung erschütterte nicht nur seine Anhänger, sondern stellte auch die Glaubwürdigkeit der gesamten Familie infrage, die stets betonte, sich an biblischen Prinzipien zu orientieren. Bereits 2015 wurde bekannt, dass Josh in seiner Jugend mehrere Mädchen – darunter auch zwei seiner Schwestern – sexuell belästigt hatte. Diese Vorgeschichte und die weiteren Vorwürfe gegen ihn machten es dem früher so gefeierten jungen Familienvater unmöglich, seinen ehemals respektierten Platz in der Öffentlichkeit zurückzuerlangen. Seine Angehörigen, darunter auch einige seiner Geschwister, entschieden sich derweil, ihre eigene Familientradition und Werte weiterhin mit der Öffentlichkeit zu teilen, während andere inzwischen ein privateres Leben vorziehen.

Getty Images Journalistin Megyn Kelly mit der Duggar-Familie im Juni 2015 in Arkansas

Getty Images Polizeifoto von Josh Duggar, April 2021

