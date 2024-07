Josh Duggar plant Enthüllungsbuch im Gefängnis zu schreiben

Im Mai 2022 wurde Josh Duggar wegen der Beschaffung und des Besitzes von Kinderpornografie zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt, welche mittlerweile sogar um ein halbes Jahr verlängert wurde. Laut OK Magazin überlegt der Familienvater nun, ein Enthüllungsbuch während seiner Zeit im Gefängnis zu schreiben. "Josh hat keine andere Wahl mehr. Er gibt allem und jedem die Schuld für die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, seine Verurteilung wegen Kinderpornografie nicht aufzuheben. [...] Die Finanzen sind im Moment ein großes Problem, also würde ein Buch einen großen Zahltag für Josh bedeuten", erklärt ein Informant. Dabei werde kein Thema zu kurz kommen – auch nicht seine Familie.

Zudem verrät der Informant, dass jeder hoffe, dass Joshs Ehefrau Anna Renee Duggar ihn früher oder später verlässt: "Jeder will, dass Anna Josh abserviert, aber sie weigert sich." Doch wie Amy Duggar, die Cousine des prominenten Häftlings, zuvor in einem Interview mit OK Magazine berichtete, vermutet sie, dass Anna aus religiöser Überzeugung "niemals die Scheidung von ihrem Mann einreichen würde". Sie lebe dementsprechend nach der Lehre, dass mit der Ehe eine Lebensentscheidung getroffen wird, die besagt, dass "egal was passiert, das ist dein Ehemann und du musst ihn respektieren, ihn lieben, neben ihm gehen und in aller Ehrlichkeit mit ihm sein". "Es ist traurig, so traurig und es bricht mir einfach das Herz, wenn ich daran denke", fügte Amy abschließend hinzu.

Josh beteuerte von Anfang an, unschuldig zu sein. Die Verteidigung der US-amerikanischen Reality-TV-Bekanntheit ging nach seiner Urteilsverkündung in Berufung – das tat jedoch nichts zur Sache. Stattdessen kam es wenig später zu der Verlängerung seiner Zeit in Haft. Zuerst wurde vom Gericht beschlossen, dass die "19 Kids and Counting"-Bekanntheit am 12. August 2032 aus dem Gefängnis entlassen wird, doch mittlerweile ist der Termin auf den 2. Oktober 2032 verschoben worden. Der Grund: Der 36-Jährige soll mit einem eingeschleusten Handy erwischt worden sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaduggar Josh und Anna Duggar

Anzeige Anzeige

Patsy Lynch/MediaPunch / Zuma Pr / Action Press Josh Duggar, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Idee, dass Josh ein Buch über seinen Fall schreiben will? Ein Buch wird nichts ändern. So bekommt man wenigstens einen Einblick in seine Emotionen und Gedanken. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de