Kinderpornografie: Josh Duggars Berufungsantrag abgelehnt

Josh Duggar kommt nicht auf freien Fuß. Im Mai 2022 war der "19 Kids and Counting"-Star von einem Richter zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Grund: Auf dem Computer des US-Amerikaners war kinderpornografisches Material gefunden worden. Schon vor einigen Monaten legten seine Anwälte Berufung ein, die erfolglos blieb. Doch damit wollte Josh sich nicht abfinden und wehrte sich erneut gegen das Urteil – und verliert schon wieder!

Die Verteidiger des 35-Jährigen behaupteten zuvor, dass im Prozess gravierende Fehler gemacht wurden. Unter anderem seien während der Verhandlung Aussagen von Josh benutzt worden, die er in Abwesenheit seines Anwalts gemacht hatte. Doch am Montag verweigerte ein Richter jegliche Berufungsargumente nach sorgfältiger Prüfung, weshalb Josh auch weiterhin in Haft bleibt.

Nachdem sein erster Berufungsantrag abgewiesen worden war, wurde Joshs Haftstrafe sogar um fast zwei Monate verlängert. Laut des Federal Bureau of Prisons sollte er ursprünglich am 12. August 2032 entlassen werden. Doch danach wurde seine Freilassung auf den 2. Oktober 2032 verschoben.

Patsy Lynch/MediaPunch / Zuma Pr / Action Press Josh Duggar, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Instagram / annaduggar Josh und Anna Duggar mit ihren Kindern

ActionPress / Backgrid Polizeifoto von Josh Duggar, Dezember 2021

