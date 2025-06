Noch länger hinter Gittern: Josh Duggars Entlassung vertagt

Die Haftstrafe des ehemaligen Reality-TV-Stars Josh Duggar wird länger dauern als ursprünglich geplant. Der frühere Darsteller aus der Serie "19 Kids and Counting", der sich aktuell wegen des Besitzes und der Beschaffung von Kinderpornografie in Haft befindet, sollte nach bisherigen Angaben am 2. Oktober 2032 entlassen werden. Doch nun hat sich sein Haftende verschoben: Der neue Entlassungstermin ist der 23. Dezember 2032. Gründe für diese Anpassung wurden bisher nicht bekannt gegeben, aber es ist bereits das zweite Mal, dass sein Entlassungsdatum nach hinten verschoben wurde.

Josh hatte zuletzt vergeblich versucht, kostenlos rechtlichen Beistand für seine Bemühungen um eine Haftverkürzung zu erhalten. Das Gericht lehnte seinen Antrag auf einen unentgeltlichen Pflichtanwalt ab. In den USA besteht das Recht auf einen solchen Anwalt nur während des ursprünglichen Verfahrens sowie der ersten Berufung, nicht jedoch für weitere Rechtsmittel. Ohne finanzielle Unterstützung durch seinen Vater Jim Bob Duggar oder eigene Mittel scheint es ihm nun schwerzufallen, seine rechtlichen Interessen weiterzuverfolgen. Dies dürfte die Verzögerung seines Entlassungsdatums weiter zementieren.

Die Duggar-Familie war einst für ihre strengen religiösen Überzeugungen und ihre große Kinderschar bekannt, doch der Skandal um Josh hat ihr Image nachhaltig zerstört. Nach seiner Verurteilung im Jahr 2022 bleiben für den siebenfachen Vater wohl nur begrenzte Chancen, frühzeitig freizukommen. Auch zuvor hatten seine juristischen Versuche, sein Urteil anzufechten, keinen Erfolg. Während Vater Jim Bob der Familie wohl weiterhin den Rücken stärkt, leiden andere Familienmitglieder unter Joshs Verfehlungen und distanzieren sich öffentlich von ihm. Der Fall bleibt ein dunkler Schatten über der einst gefeierten TV-Dynastie.

Getty Images Polizeifoto von Josh Duggar, April 2021

Patsy Lynch/MediaPunch / Zuma Pr / Action Press Josh Duggar, US-amerikanischer Reality-TV-Star

ActionPress / Backgrid Polizeifoto von Josh Duggar, Dezember 2021

