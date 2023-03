Kinderpornografie: Josh Duggars Haftstrafe wurde verlängert

Josh Duggar muss länger hinter Gittern sitzen. Im Mai vergangenen Jahres wurde der Reality-TV-Darsteller von einem Gericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der "19 Kids and Counting"-Star wird beschuldigt, kinderpornografisches Material auf seinem Computer besessen zu haben. Der Familienvater beteuerte stets seine Unschuld und seine Anwälte legten nach der Urteilsverkündung Berufung ein – erfolglos. Stattdessen wurde Joshs Haftstrafe noch verlängert!

Laut der Homepage des Federal Bureau of Prisons sollte der 35-Jährige ursprünglich am 12. August 2032 aus dem Gefängnis entlassen werden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, denn Joshs Freilassung wurde auf den 2. Oktober 2032 verschoben. Berichten zufolge wurde er mit einem eingeschleusten Handy erwischt und wird vorerst in Einzelhaft im Bundesgefängnis FCI Seagoville in der Nähe von Dallas bleiben.

Es ist ein weiterer Rückschlag für den Verurteilten. Nach den Vorwürfen schien sich seine Familie von ihm abzuwenden. In einem Interview mit In Touch Weekly erklärte ein Insider: " [Seine Frau] Anna will sich keine Hoffnungen machen, und obwohl er immer der Vater ihrer Kinder sein wird, ist sie sich nicht sicher, ob es eine Zukunft mit Josh gibt."

Patsy Lynch/MediaPunch / Zuma Pr / Action Press Josh Duggar, US-amerikanischer Reality-TV-Star

ActionPress / Backgrid Polizeifoto von Josh Duggar, Dezember 2021

Instagram / annaduggar Anna und Josh Duggar

