Auf und ab im Liebesleben: Diogo Sangre datet schon wieder!

Diogo Sangre (28) ist schon wieder fleißig am Flirten! Bereits vor wenigen Monaten wurde vermutet, dass der Hottie und seine Freundin Vanessa Mariposa (29) kein Paar mehr sind. Vor wenigen Tagen schockte dann die traurige Nachricht die Fans: Die einstigen Turteltauben gehen von nun an wieder getrennte Wege! Doch lange trauert der Realitystar nicht um seine Verflossene: Er streckt schon wieder die Fühler aus! "Ich bin auch in Begleitung da. Mit einer Freundin, die ich seit Kurzem date", verriet Diogo anlässlich eines Restaurant-Besuchs an seinem Geburtstag in der neuen Show "The Real Life - #nofilter".

