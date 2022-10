Isla Fisher verrät: Darum klappt Ehe mit Sacha Cohen so gut!

Isla Fisher (46) plaudert aus dem Nähkästchen. Seit Ende 2001 geht die Schauspielerin bereits mit Sacha Baron Cohen (51) gemeinsam durchs Leben. Neun Jahre später wagten sie den nächsten Schritt und gaben sich das Jawort. Inzwischen sind die beiden sogar Eltern von drei Kindern. Die Beziehung des Paares scheint noch immer gut zu laufen. Doch was ist das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe? Das verriet Isla jetzt...

"Ich denke, unser Geheimnis ist, dass wir nicht öffentlich darüber sprechen, somit fühlt es sich für uns privat und besonders an", plauderte die 46-Jährige bei "Loose Women" aus. Ebenso tue es ihrem Eheglück gut, dass sie beide den gleichen Beruf ausüben und über die Probleme in der Unterhaltungsindustrie sprechen könnten. "Es ist schön, diese Gemeinsamkeiten zu haben, plus einen Sinn für Humor und ganz offensichtlich auch eine gemeinsame Liebe zu kleinen Menschen", betonte die "Shopaholic"-Darstellerin.

Dass sie in Sachen Humor auf einer Wellenlänge liegen, bewies Isla bereits 2019. Während ihr Gatte mit seinen Filmen wie "Borat" oder auch "Der Diktator" nicht bei jedem Anklang findet, scheint die Schauspielerin durchweg begeistert zu sein. "Ich liebe Borat. Ich finde den Zwirbelschnurrbart richtig süß", hatte die Dreifachmama damals bei "Busy Tonight" klargestellt.

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher

Instagram / islafisher Isla Fisher und Sacha Baron Cohen, 2021

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher, 2020

