Isla Fisher und Sacha sollen doch keinen Rosenkrieg führen

Zunächst schien es, als ob Sacha Baron Cohen (53) und Isla Fisher (49) nach ihrer Trennung auf einen kleinen Scheidungskrieg zusteuern würden. Doch offenbar hat sich die Situation jetzt geändert. Eine Quelle berichtet, der Scheidungsprozess verlaufe bisher relativ friedlich. "Alle Scheidungen haben ihre Herausforderungen, aber die Dinge sind mit Isla und Sacha ziemlich glattgelaufen", erklärt der Insider gegenüber Page Six. Das ehemalige Paar habe sich wieder angenähert und zeige seine gegenseitige Unterstützung auch öffentlich, beispielsweise indem der Komiker einen Post der Schauspielerin zu einem Trennungsinterview mit einem Like versah. Die Priorität der beiden seien aber nach wie vor ihre gemeinsamen Kinder.

Das klang vor einigen Tagen noch ganz anders. Berichten der Daily Mail zufolge hatten Sacha und Isla "jegliche Höflichkeit" abgelegt. Von Harmonie konnte demnach nicht die Rede sein. Der Grund sei eben jenes Interview über die Trennung mit The Sunday Times Style gewesen. Damit soll die 49-Jährige nämlich gegen eine Vereinbarung, nicht über ihr Privatleben zu sprechen, verstoßen haben. Besonders ihre Aussage, dass sie gelernt habe, wer sie außerhalb der Beziehung sei und was ihre Werte seien, soll den "Borat"-Darsteller provoziert haben. "Es war vielleicht ein wenig versteckt, aber es reichte aus, um Sacha sehr zu verärgern. Isla schien ihren Standpunkt klarzumachen", so eine Quelle gegenüber der Zeitung. Inzwischen scheint er seine Meinung geändert zu haben.

Bis zu ihrer Trennung im vergangenen Jahr waren Isla und Sacha ein eingeschworenes Team. 13 Jahre waren die beiden verheiratet und bekamen zusammen zwei Töchter und einen Sohn. Im April 2024 verkündeten die Filmstars dann in einem freundschaftlichen Beitrag in den sozialen Medien, dass sie von nun an getrennte Wege gehen werden. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", schrieb Isla bei Instagram. Warum sie sich trennten, ist nicht ganz klar. Aber Fans glaubten schon vorher Anzeichen für eine Krise entdeckt zu haben, denn nach kleineren Skandalen schien es, als würde die Australierin ihre Ehe überdenken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / islafisher Isla Fisher und Sacha Baron Cohen, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige