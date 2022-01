Isla Fisher (45) war von ihrem heutigen Ehemann von Beginn an geflasht. Die Schauspielerin ist seit 2010 glücklich mit Sacha Baron Cohen (50) verheiratet. Das Paar hat mittlerweile drei gemeinsame Kinder und ist noch immer ein Herz und eine Seele. Dass der Comedian der Mann ihrer Träume ist, wusste Isla offenbar, ohne lange zu überlegen. Die Australierin verriet jetzt: Bei Sacha und ihr war es damals Liebe auf den ersten Blick.

In der TV-Show "The Project" konfrontierte die Moderatorin Isla damit, dass ihr Ehemann kürzlich berichtet hatte, dass er sich zwar auf Anhieb in die Rothaarige verguckt hatte – sie aber etwas länger gebraucht habe. Diese Aussage konnte die 45-Jährige so nicht stehen lassen: Auch sie habe direkt Gefühle für den Komiker gehabt. "Ich habe keine Ahnung, warum er das gesagt hat. Er hat einen Scherz gemacht. Ich war sofort verliebt", erzählte sie und fügte hinzu, dass "Liebe auf den ersten Blick" der richtige Begriff sei.

Auch viele Jahre später lieben sich Sacha und Isla wohl noch wie am ersten Tag. Die "Shopaholic"-Darstellerin plauderte aus: "Ich bin so glücklich, Sacha in meinem Leben zu haben. Jetzt haben wir diese schöne Familie, und wir haben den Lockdown zusammen überstanden", betonte sie. Vor allem die aktuelle Gesundheitslage stelle viele Paare vor Herausforderungen. Der Brite und seine Frau hätten die Situation bisher aber bestens gemeistert.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Sacha Baron Cohen und seine Frau Isla Fisher

Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de