Krönung von König Charles III.: Besonderes Datum für Camilla

Ein bedeutsames Datum! Nach unzähligen Spekulationen steht seit einigen Tagen endlich der Tag der Krönung des neuen britischen Oberhauptes fest. König Charles III. (73) wird nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. (✝96) am 6. Mai nächsten Jahres offiziell in deren Fußstapfen treten. Doch nicht nur er! Seine Frau erhielt mit dem Ableben ihrer Schwiegermutter den neuen Titel Queen Consort und soll am selben Tag gekrönt werden. Für Camilla (75) ist der 6. Mai ein ganz besonderes Datum.

Neben dem Geburtstag von Charles' Enkel Archie (3), dem Sohn von Harry (38) und Meghan (41), ist der 6. Mai auch für Camilla persönlich ein spezielles Datum. Ihre Tochter Laura Lopes (44) hat nämlich genau an diesem Tag im Jahr 2006 ihrem Mann, dem Wirtschaftsprüfer Harry Lopes, das Ja-Wort gegeben. Damals zählte neben den Prinzen Harry und William (40) auch die heutige Prinzessin von Wales, Kate (40), zu den Gästen.

Lauras heute 14-jährige Tochter Eliza wiederum hatte eine wichtige Rolle bei der royalen Traumhochzeit von Prinz William und Kate im Jahr 2011. Die damals Dreijährige war eines der bezaubernden Blumenmädchen und leistete den Royals auch auf dem berühmten Balkon Gesellschaft. Dabei wurde sie von König Charles im Arm gehalten.

