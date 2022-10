Mit Ultraschallbild: So stolz ist Pietro Lombardi auf Söhne

Pietro Lombardi (30) freut sich, dass seine Familie wächst und gedeiht! Nachdem der Sänger nach der gescheiterten Ehe mit Ex-Frau Sarah Engels (30) viele Jahre lang als Single durchs Leben lief, hat er mit Laura Maria Rypa (26) nun den Partner fürs Leben gefunden. Gemeinsam fiebern die beiden derzeit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes entgegen. Jetzt widmete Pie seinen Kindern – dem Ungeborenen und dem Erstgeborenen Alessio (7) rührende Worte im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte Pietro am Sonntag ein Bild, auf dem er mit seinem erstgeborenen Alessio Arm in Arm kuschelt. Der Cinderella-Interpret hat in das Bild eine Collage eines Ultraschallbildes eingefügt, auf der sein erwartetes Baby zu sehen ist. "Ich freue mich jetzt schon, wenn Alessio seinen kleinen Bruder kennenlernt. Papa wird immer für euch da sein", versprach er seinen beiden Jungs.

Der 30-Jährige wisse, dass er nie der perfekte Mensch war und vermutlich auch niemals sein wird. Einer Sache sei er sich aber sicher: "Ich werde, bis ich nicht mehr atmen kann, alles für euch geben, um der bestmögliche Papa zu sein. Meine Jungs", schrieb Pietro voller Stolz. Seiner Laura schien der Beitrag ihres Schatzes zu bewegen. Sie kommentierte ihn mit dem Wort "Familie" und einem Herzen.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de