"Direkt das nächste Kind": Pietro Lombardi will mehr Babys

Pietro Lombardi (30) hat lange nicht genug! Für den ehemaligen DSDS-Sieger könnte es aktuell nicht besser laufen: Er ist glücklicher denn je mit seiner On-off-Flamme Laura Maria Rypa (26), außerdem erwarten die beiden ihren ersten gemeinsamen Sohn. Für Pietro ist es bereits das zweite Kind. Mit seiner Ex Sarah Engels (29) hat er schon den Sohn Alessio Lombardi (7). Doch das scheint dem Sänger nicht zu reichen: Er will noch mehr Kinder.

Im Podcast "Laura und Pietro – ON OFF" des Paares kündigte der werdende Papa nämlich an: "Ihr könnt davon ausgehen: Lombardi wird auf jeden Fall noch Kinder kriegen!" Laura verriet sogar, dass ihr Liebster zu ihr den Satz gesagt haben soll: "Wenn das Kind da ist, dann kannst du direkt das nächste Kind bekommen." So ganz begeistert schien die Influencerin davon nicht – immerhin hat sie auch mit anstrengenden Schwangerschaftssymptomen zu kämpfen. Doch für Pietro steht offenbar fest: "Ich will auf jeden Fall noch Kinder!"

Bevor es so weit ist, muss allerdings erst mal der Sohn des Paares das Licht der Welt erblicken. Bis dahin kämpft die werdende Mama nicht nur mit Morgenübelkeit. "Ich habe so extreme Rücken- und Unterleibsschmerzen, dass ich einfach nicht einschlafen kann", klagte Laura in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels, September 2016

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

