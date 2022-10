Neuer Flirt? Billie Eilish hält mit diesem Sänger Händchen

Was geht denn bei diesen beiden? Sängerin Billie Eilish (20) hält ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im vergangenen Jahr gab sie bekannt, dass sie mit dem Schauspieler Matthew Tyler Vorce zusammen ist. Vor wenigen Monaten folgte dann aber die Trennung und die "Happier Than Ever"-Interpretin ist offiziell wieder Single – oder etwa doch nicht mehr? Billie wurde nun Händchen haltend mit dem The-Neighbourhood-Frontmann Jesse Rutherford (31) erwischt!

TMZ liegt ein Video vor, das die beiden am Freitagabend beim Verlassen eines Spuklabyrinths bei den Halloween Horror Nights in L.A. zeigt. So weit, so unspannend – aber beim genaueren Betrachten des Clips fällt Fans wohl sofort etwas auf: Billie und Jesse halten sich ziemlich vertraut an der Hand. Zusammen mit Freunden verbrachte das Duo wohl eine gute Zeit in dem Gruselhaus.

Dass die 20-Jährige allerdings den deutlich älteren Sänger daten soll, passt einigen Fans so gar nicht. "Billie Eilish trifft sich wieder einmal mit einem Mann, der viel älter ist als sie", meckerte unter anderem ein User auf Twitter. Ein anderer Supporter sieht den möglichen Flirt zu dem 31-Jährigen weniger problematisch: "Billie Eilish ist also möglicherweise mit Jesse Rutherford zusammen. Na und? Sie ist erwachsen und alt genug, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen."

Anzeige

ActionPress Matthew Tyler Vorce und Billie Eilish

Anzeige

Getty Images Jesse Rutherford, Sänger

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de