Nicht bezahlt? Beyoncé setzt sich gegen Designer zur Wehr!

Diese Anschuldigungen lässt Beyoncé (41) nicht auf sich sitzen. Vor wenigen Tagen prangerte der Designer Nusi Quero die Sängerin und ihren Stylisten Marni Senofonte an, ihn nicht für seine Arbeit bezahlt zu haben. Seine Vorwürfe machte er auf Social Media öffentlich und sorgte damit für mächtig Aufruhr. Nun reagierten Beyoncé und ihr Team auf Nusis Unterstellung und sorgten für Klarheit.

"Es ist zutiefst beunruhigend, dass der Designer Nusi Quero schädliche Aussagen über Marni Senofonte gepostet hat, in denen es um nicht geleistete Zahlungen für seine Arbeit geht", ist in einem Statement der 41-Jährigen gegenüber Page Six zu lesen. Die "Crazy in Love"-Interpretin stellte klar, dass alle Zahlungen getätigt worden seien. "Es gibt Beweise für alle geleisteten Zahlungen. Wir haben mit seinem Team kommuniziert und es wurden drei Zahlungen an ihn geleistet", wird in dem Statement betont.

Es sei lediglich bei der letzten Überweisung zu Verzögerungen gekommen, da der Modeschöpfer seine Kontonummer geändert habe. Damit, dass die dreifache Mutter auf seine öffentlichen Anschuldigungen auch öffentlich reagierte, scheint der Designer nicht gerechnet zu haben. Nusi hat inzwischen seinen Instagram-Beitrag mit den Vorwürfen gelöscht und sich seither nicht mehr zu Wort gemeldet.

Getty Images Beyoncé auf der Met Gala 2015

Getty Images Beyoncé im Mai 2016

Getty Images Beyoncé, Sängerin

