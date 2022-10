Pflegeleicht: Rebecca Mir schwärmt über Alltag mit Söhnchen

Seit April vergangenen Jahres ist Massimo Sinató (41) nicht mehr der einzige Mann im Leben von Rebecca Mir (30)! Der Profitänzer muss sich seitdem das Herz der Moderatorin mit ihrem gemeinsamen Sohn teilen. Das Familienleben halten die beiden, die sich in dem Format Let's Dance kennen und lieben lernten, eigentlich sehr privat. Doch jetzt kam Rebecca aus dem Schwärmen über ihren Nachwuchs fast gar nicht mehr heraus!

Das Ehepaar wurde gemeinsam von Bunte über ihren Alltag mit ihrem Sohn befragt. Rebecca zeigte sich offen wie selten und verriet, dass ihr Kind immer mit dabei sei, wenn seine Mama beruflich unterwegs ist: "Der ist ja dann immer bei mir und mit dem zu reisen, das ist gar kein Problem. Das ist er auch von Anfang an gewohnt und ich glaube, wenn man selbst entspannt ist, dann funktioniert das auch ganz gut."

Die "Red."-Moderatorin offenbarte, dass jeder Tag unterschiedlich sei, seit sie Mama geworden ist: "Jeder Tag ist wirklich was Besonderes und gerade in den ersten Jahren, also da entwickeln die sich so schnell", war sie verblüfft darüber, wie schnell die Zeit verflogen ist.

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir im Februar 2022

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Dezember 2021

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Juli 2021

