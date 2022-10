Schwangere Chrissy Teigen verbringt Spa-Tag mit Tochter Luna

Chrissy Teigen (36) und ihre Tochter lassen es sich richtig gut gehen! Die US-amerikanische TV-Bekanntheit verkündete vor wenigen Wochen, dass sie nach ihrer Abtreibung wieder ein Baby erwartet. Doch nicht nur sie und ihr Ehemann John Legend (43) freuen sich riesig auf den Nachwuchs. Auch ihre gemeinsamen Kinder Luna (6) und Miles (4) können kaum erwarten, ihr Geschwisterchen kennenzulernen. Bis das Baby auf der Welt ist, haben die Kids ihre Mama aber noch ganz für sich alleine. Jetzt verbrachte Chrissy einen Mutter-Tochter-Tag mit ihrer Luna!

Auf Instagram postete Chrissy einige Schnappschüsse von dem "Mädchentag". Die Kleine habe sich gewünscht, in ein Spa zu gehen und anschließend ein Escape-Room-Rätsel zu lösen. Auf einem Foto zeigt die Sechsjährige stolz ihre lackierten Nägel, auf einem anderen Pic entspannt sie herrlich auf einer Liege. Auch Chrissys Mutter Pepper und einige Freundinnen waren an diesem besonderen Tag mit von der Partie.

Während sich Chrissy und Luna im Spa verwöhnen ließen, verbrachte ihr Sohn Miles einen Tag mit seinem Papa John. Das Vater-Sohn-Duo besuchte ein Footballspiel der Los Angeles Rams in der kalifornischen Metropole. "Ich tue alles, was in meiner Macht steht, damit die beiden wissen, wie besonders sie sind, bevor (und nachdem!) das Baby da ist", erklärte Chrissy die besonderen Momente, die sie und John ihren Kindern bescherten.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Luna Simone Stephens, Tochter von Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Mutter Pepper

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend und sein Sohn Miles in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de