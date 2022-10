So viel Gehalt zahlte Ed Sheeran jetzt an sich selbst aus

Er muss sich wohl keine Geldsorgen mehr machen! Ed Sheeran (31) ist erfolgreicher denn je und das nicht ohne Grund: Der "Shape Of You"-Interpret ist seit vielen Jahren im Musikbusiness, tourt durch etliche Städte weltweit und ist seit diesem Jahr zweifacher Papa. Seit seinem Durchbruch im Jahr 2011 ist der Brite ein fester Bestandteil der Charts. Nun wurde das Gehalt des Popstars, welches er sich selbst ausgezahlt haben soll, bekannt gegeben.

Eds Einkommen wurde in einer Statistik des britischen Handelsregisters veröffentlicht. Laut Yahoo habe er im nach seiner Welttournee und seinem letzten Album "=" rund 39 Millionen Euro verdient. Davon soll er sich rund 10 Millionen Euro selbst ausgezahlt haben. Insgesamt soll der 31-Jährige 286 Millionen Euro schwer sein. Damit gehört er zu den bestbezahlten Sängern der Gegenwart.

Seine Fans scheinen zumindest nicht genug von Ed zu bekommen. The Sun berichtete, dass die Hitsingle "Bad Habits" das meistgespielteste Lied des Jahres 2021 war. Dieser Erfolg gelang dem Familienvater bereits im Jahr 2017 mit seinem Song "Shape Of You".

