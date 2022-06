Sie genießen den Alltag als vierköpfige Familie! Mitte Mai überraschte Ed Sheeran (31) seine Fans mit einem echten Knaller: Er und seine Frau Cherry Seaborn (30) begrüßten Baby Nummer zwei in ihren Reihen – still und heimlich. Töchterchen Lyra Antarctia ist also nun eine große Schwester. Details, wie der Name ihres zweiten Kindes, sind bisher noch nicht bekannt. Nun bummelten Ed und Cherry mit ihrem Wonneproppen erstmals durch die Straßen!

Paparazzi erwischten die Eheleute nun bei einem entspannten Spaziergang im sonnigen London. Wie die Aufnahmen der Daily Mail zeigten, gab Ed den lässigen Papa samt Sonnenbrille und Maske, während er Baby Nummer zwei in einem Tragetuch trug. Cherry machte neben ihrem Gatten einen entspannten Eindruck und schob Tochter Lyra im Kinderwagen vor sich her. Die Hauptstadt Großbritanniens zeigte sich an diesem Tag augenscheinlich von ihrer sonnigsten Seite, weswegen die Familie auch zum Sonnenschutz griff.

Die Geburt seiner zweiten Tochter hatte der "Shivers"-Interpret via Instagram enthüllt. Auf einer Aufnahme zeigte Ed ein Paar weiße Baby-Söckchen und schrieb dazu: "Ich wollte euch alle wissen lassen, dass wir noch eine wundervolle Tochter bekommen haben. Wir sind beide total in sie verliebt – und überglücklich, jetzt eine vierköpfige Familie zu sein."

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Instagram / teddysphotos Ed Sheerans Baby ist da

