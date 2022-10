Am Flughafen: Johannes und Jessica Haller wurden beklaut!

Jessica Haller (32) ist echt aufgebracht! Die Influencerin und ihr Ehemann Johannes Haller (34) haben sich gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Hailey-Su Haller (1) ein Leben auf Ibiza aufgebaut – die kleine Familie ist aber trotzdem öfter mal unterwegs. Nun berichtete die einstige Bachelorette von einem höchst unangenehmen Zwischenfall, der sich nun auf einer Reise ereignet hat: Jessi und Johannes wurden am Flughafen beklaut!

"Es ist schon viel passiert, aber so was Dreistes habe ich noch nie erlebt", erzählte Jessi in ihrer Instagram-Story. Am Flughafen wurde Johannes seine Bauchtasche gestohlen – darin fanden sich alle Reisedokumente der Familie. "Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich wurde so nervös, ich habe so angefangen zu zittern", erinnerte sie sich. Bei den Dieben handelte es sich offenbar um ein Pärchen. Dann sei Johannes aber eine brillante Idee gekommen: "Johannes durfte dann in den Flieger und dann hat er angefangen, seinen AirTag zu orten – den aus der Bauchtasche – und konnte ihn auf den Millimeter finden. Johannes hat das Pärchen gefunden."

Es ist aber leider nicht das erste Mal, dass Jessi und Johannes bestohlen wurden. Erst im Juli wurde in das Haus des Ehepaares eingebrochen. Dabei wurde zahlreiche Wertsachen entwendet, unter anderem auch der Ehering und der Verlobungsschmuck der 32-Jährigen.

Instagram / jessica_haller Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller in Mexiko

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

