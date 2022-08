Bei Einbruch gestohlen: Jessica Haller zeigt neuen Ehering

Jessica Haller (32) ist ganz emotional! Im vergangenen Monat musste sie einen schweren Verlust verkraften: In das Haus der ehemaligen Bachelorette und ihres Ehemanns Johannes Haller (34) auf Ibiza wurde eingebrochen. Die Diebe entwendeten teuren Schmuck – zwei Teile vermisst die TV-Bekanntheit aber besonders schmerzlich: Auch ihr Verlobungs- und der Ehering wurden gestohlen. Jetzt hat Jessi aber einen neuen Ring bekommen!

"Das hat mich jetzt zweimal zu Tränen gerührt – einmal als ich es erfahren und einmal als ich es erhalten habe", berichtete sie ihrer Community ganz gerührt. Die Firma, bei der die Eheleute damals ihre Ringe anfertigen lassen hatten, hat Jessi jetzt einen neuen Ehering zugeschickt! "Dieser Ring sieht eins zu eins so aus wie mein Hochzeitsring", erklärte sie dankbar. Das Schmuckstück habe die Influencerin einfach so bekommen – verpackt in einer Schatulle zwischen romantischen Bildern des großen Tags. Der Schmerz nach dem Einbruch so groß gewesen – umso größer ist jetzt die Freude: "Ich könnte schon wieder heulen."

Die Sache hat auch etwas Praktisches: Jessis ursprünglicher Ehering sei nämlich zu groß gewesen, der neue passe perfekt. "Ich bin einfach so glücklich", freute die 32-Jährige sich weiter und präsentierte das funkelnde Teil ganz stolz.

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers neuer Ehering

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

