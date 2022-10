Aua! Harry Styles wird mit Flasche zwischen Beinen getroffen

Das war ein Volltreffer! Der ehemalige One-Direction-Sänger Harry Styles (28) ist momentan auf großer Welt-Tournee mit seinem Album "Harry's House". Der 28-Jährige ist aktuell nicht nur als Solo-Musiker extrem erfolgreich, auch als Schauspieler hat er sich mit Hauptrollen in "Don't Worry Darling" oder "My Policeman" einen Namen gemacht. Bei einem Konzert in Chicago traf ihn eine Flasche direkt im Schritt, doch Harry reagierte professionell.

Harry ist bereits seit Ende Mai 2022 mit seiner "Love on Tour" unterwegs. Seitdem tauchen immer wieder lustige oder berührende Videos im Netz auf, die den Briten auf der Bühne zeigen. So hatte er bereits einem Fan beim Outing geholfen oder einen Antrag auf der Bühne ermöglicht. Bei Live-Auftritten kann allerdings auch einiges schief gehen! Jetzt kursiert ein Video auf Twitter das zeigt, wie dem "As It Was"-Interpret eine Flasche in den Schritt geworfen wird. Der Sänger hat sichtlich Schmerzen und steht gekrümmt auf der Bühne.

Als der Vollprofi, der er ist, überspielt Harry seine Schmerzen: "Das ist unglücklich." In einer ulkig hohen Stimme, die wohl demonstrieren soll, dass er anscheinend in seiner Männlichkeit verletzt wurde, sagte Harry daraufhin: "Wie auch immer, die Show geht vor." Offenbar werfen die Fans gerne mit Dingen nach ihrem Idol. Bei einem anderen Konzert war er bereits mit Chicken Nuggets beworfen worden.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

SIPA PRESS / ActionPress Harry Styles, Musiker und Schauspieler

