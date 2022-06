Beim Konzert: Harry Styles hilft einem Fan beim Coming-out!

Harry Styles (28) sorgte auf einem seiner Konzerte wieder für einen ganz besonderen Moment. Der ehemalige One Direction-Sänger ist derzeit mit seiner Solomusik auf seiner Love On Tour unterwegs. Viele seiner Konzerte sind oft innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft. Seine Fans lieben seine locker und enthusiastische Art auf der Bühne. Damit gab er einem Fan jetzt sogar besonders viel Mut: Während einem Konzert in London half Harry nun einem Fan, sich als schwul zu outen!

Auf Twitter geht derzeit ein Video viral, dass den "Watermelon Sugar"-Interpreten während eines Konzerts im Wembley-Stadion zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie Harry das Pappschild von einem Zuschauer präsentiert, auf dem der Fan namens Mattia den Musiker bittet, ihm beim Coming-out zu helfen. Nach dessen Bestätigung tauschte der 28-Jährige das Schild gegen eine Regenbogenflagge aus und erklärte: "Wenn diese Flagge über meinem Kopf weht, bist du offiziell schwul, mein Junge."

Nachdem er die Menge unter Trommelwirbel ein wenig geneckt hatte, hob Harry die Pride-Flagge schließlich über seinen Kopf und gratulierte Mattia: "Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein freier Mann!" Bereits im vergangenen Jahr unterstütze er einen Fan während eines Konzerts bei seinem Coming-out.

Anzeige

Getty Images Sänger Harry Styles

Anzeige

MEGA Harry Styles auf der Bühne beim Coachella-Festival, 2022

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de