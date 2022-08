Süßer Fan-Moment: Harry Styles unterbricht sein Konzert

Harry Styles (28) tourt derzeit durch Europa und füllt die Stadien der Großstädte! "Love On Tour" ist die zweite Tournee des Weltstars, nachdem er dieses Jahr sein drittes Studienalbum "Harry's House" herausgebracht hatte. Nachdem die Tour aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden musste, können die Fans des "As It Was"-Interpreten ihn endlich wieder auf der Bühne performen sehen. Passend zum Motto der Tournee ermöglichte Harry auf seinem Konzert in Lissabon einem seiner Fans einen ganz besonderen Moment!

Laut des Mail Online-Magazins unterbrach der Sänger sein Konzert, nachdem er ein Schild in der Menge bemerkt hatte, auf dem stand: "Kannst du mir bei meinem Antrag helfen?" Der Fan, der das Schild hochhielt, bat den Musiker, ihm das Mikrofon auszuleihen, damit er seiner Freundin etwas vorsingen könne. Bevor Harry dem zustimmte, hatte er noch eine Frage: "Keine Chance, wenn das hier nur so ein zweiwöchiges Ding ist. Wie lange seid ihr schon zusammen?" Die Antwort "Etwas länger als ein Jahr" schien ihn noch nicht zu befriedigen, weshalb das ehemalige One Direction-Mitglied sein Publikum um Rat fragte: "Was denkt ihr? Bekommt er das Mikrofon für etwas mehr als ein Jahr?" Doch schließlich ließ er sich erweichen und so sang der Fan seiner Freundin Elvis Presleys (✝42) "Can't Help Falling In Love" vor, während Harry die Menge anheizte, mitzumachen. Daraufhin ging der Fan auf die Knie und machte seiner Freundin den Antrag, die nach dem Mikrofon griff und Ja sagte.

Harry hatte bereits einige unvergessliche Momente mit seinen Fans. Als Mitglied und Unterstützer der LGBTQ-Community verhalf er unter anderem zwei seiner Konzertbesucher zu einem Coming-Out live vor seinem Publikum, während er stolz die Pride-Flagge schwenkte.

Harry Styles im März 2021

Harry Styles bei den Grammys 2021

Harry Styles auf der Bühne beim Coachella-Festival, 2022

