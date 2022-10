Bald mit Kate Merlan bei "Ex on the Beach"? Das sagt Jakub

In eine Show gehen, an der die Verflossene auch teilnimmt? Jakub Merlan-Jarecki (27) und seine Noch-Ehefrau Kate (35) haben Ende September ihre Trennung bekannt gegeben. Die trägt vor allem Kate jetzt öffentlich aus, indem sie in den sozialen Medien immer wieder über das Beziehungs-Aus spricht und Jakub an den Pranger stellt. Seitdem herrscht Eiszeit zwischen den beiden. Jetzt offenbart Jakub, ob er sich vorstellen könnte, Kate bei dem Format Ex on the Beach noch mal wiederzusehen!

In einer Fragerunde geht Jakub in seiner Instagram-Story auf die Frage ein, ob er jemals bei "Ex on the Beach" teilnehmen würde. Seine Antwort ist eindeutig: "Die Antwort ist: Nein. Niemals. Niemals. Das sind eher Personen, die im Podcast von Udo und mir vorkommen, die zu 'Ex on the Beach' gehen. Also viele Sachen okay, ja...Aber nicht 'Ex on the Beach'", ist der 27-Jährige sich ganz sicher. Denn: "Es ist da ja ein Gelage... Boah, nee! Das tue ich mir nicht an, Freunde."

Aber noch mal an dem Treuetest-Format Temptation Island V.I.P teilnehmen, das kann der Kölner sich dagegen eher vorstellen: "Ich glaube jetzt so, nachdem ich weiß, wie der Hase läuft, ja, würde ich es noch mal wagen. [...] Ich weiß, was da für ein Druck und so weiter auf einen zukommt." Daher ist sein Fazit: "Eher ja als nein."

Instagram / jakubjarecki10 Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2021

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

