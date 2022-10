Im Aufzug: Dann funkte es bei Johnny Galecki und Kaley Cuoco

Kaley Cuoco (36) und Johnny Galecki (47) wissen genau, wann es gefunkt hat! Die beiden Schauspieler lernten sich bei den Dreharbeiten der Sitcom The Big Bang Theory kennen. In der Serie spielen sie als Wissenschaftler Leonard und Kellnerin Penny das absolute Traumpaar. 2006 wurden sie auch außerhalb der Serie ein Paar, doch 2008 war wieder Schluss. Aber Kaley und Johnny wissen noch genau, wann sie sich ineinander verliebt haben!

"Ich glaube, wir haben uns in diesem Aufzug ein wenig ineinander verliebt", überlegte Kaley in ihrem neuen Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story". Sie habe schon zuvor ein Auge auf ihren Kollegen geworfen, doch sei zu dem Zeitpunkt noch in einer Beziehung gewesen – genau wie Johnny. Aber eine Szene im Fahrstuhl der ersten Staffel ihrer Serie habe alles verändert. "Wir mussten uns in den Armen liegen und das eine ganze Weile. [...] Es war ein Vordreh und hat eine ganze Weile gedauert, aber Kaley sah überhaupt nicht verängstigt aus. Im Gegenteil, sie sah in meinen Armen extrem glücklich aus", erinnerte Johnny sich.

Für Kaley sei dieser Moment aber trotzdem eine wenig unangenehm gewesen, denn die Nervosität hatte sie fest im Griff. "Ich war so sehr in ihn verknallt. [...] Sogar meine Wangen waren ganz rot", verriet sie lachend. "Ich war ein nervöses Wrack, weil ich ihm in diesem Moment so nahe war."

Getty Images Kaley Cuoco und Johnny Galecki, 2016

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast bei den People's Choice Awards, 2016

Getty Images Kaley Cuoco bei den Emmy Awards in Los Angeles, September 2021

