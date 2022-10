Maurice und Ricarda: Haben sie Regeln in ihrer Beziehung?

Wie funktioniert die Beziehung von Maurice Dziwak und Ricarda Raatz? Bei der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love sorgten die beiden Teilnehmer für reichlich Gesprächsstoff. Nach vielem Hin und Her wollten es die zwei schließlich wissen und gehen von nun an gemeinsam durchs Leben. Doch wie ticken die Turteltauben in ihrer Beziehung? Gegenüber Promiflash plauderten sie jetzt aus dem Nähkästchen.

Im Interview mit Promiflash gaben die zwei Realitystars private Details preis und sprachen über ihr Verhältnis. "Regeln in einer Partnerschaft finden wir nicht angebracht. Wir sind erwachsene und vor allem eigenständige Menschen", sind sich die beiden einig. In der Show hörte sich das bei Maurice allerdings noch anders an: Der Hottie gab Ricarda unmissverständlich zu verstehen, dass er ihr verbieten würde, ins Fitnessstudio zu gehen. Doch jetzt scheint Maurice anderer Meinung zu sein: "Wir verbieten einander gar nichts, weil unsere Beziehung auf Vertrauen beruht und es gibt nur Regeln – wenn man es Regeln nennen möchte, einfach immer ehrlich zu sein, Treue, Loyalität und für seinen Partner immer da zu sein."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte das Paar, dass es immer über alles reden könne: "Es gibt keine Tabus, da manche Sachen für uns selbst nicht in eine Beziehung gehören. Wir wissen, was sich gehört und was nicht." Maurice und Ricarda betonen, sich aufeinander verlassen zu können: "Wir brauchen nicht viele um uns herum, sondern nur uns und die Richtigen, und das ist unsere Familie."

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Are you The One"-Teilnehmerin

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, "Are you The One"-Teilnehmer

Instagram / ricardaraatz "Are You The One"-Maurice und Ricarda, Oktober 2022

