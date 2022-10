Nach Trennung: UK-Star Laura Anderson ist wieder vergeben

Es gibt Neuigkeiten aus Laura Andersons Privatleben! Die ehemalige Teilnehmerin der britischen Ausgabe von Love Island hat erst vor wenigen Monaten ihr Liebes-Aus auf Social Media verkündet: Anfang August hat die Blondine erklärt, dass sie sich von ihrem Freund Dane Bowers (42) getrennt hat. Doch allzu lange blieb die Beauty nicht allein: Laura soll nämlich schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

Das behauptete jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber The Sun. Laut des Informanten habe sie sich in ihren "Celebs Go Dating"-Kollegen Gary Lucy verliebt. "Gary und Laura haben in den Drehpausen viel Zeit miteinander verbracht", erklärte der Promi-Experte und verdeutlichte: "Sie sind immer wieder miteinander losgezogen. Es war offensichtlich, dass sie etwas miteinander hatten." Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin und der "Hollyoaks"-Darsteller seien ein "sehr süßes Paar".

Die Romanze soll aber sowohl für Laura als auch für Gary ziemlich überraschend gekommen sein! Denn das Konzept der TV-Show "Celebs Go Dating" ist eigentlich, dass Promis auf Dates mit Normalos gehen. Letztendlich fanden am Set des Formats in diesem Jahr offenbar doch zwei Stars zueinander...

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy und Laura Anderson, britische TV-Stars

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson in Barcelona im Juli 2020

