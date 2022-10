Neues Projekt: Vanessa Hudgens im gruseligen Halloween-Look

Vanessa Hudgens (33) ist in Grusel-Laune! 2006 gelang dem einstigen Disney-Star mit den High School Musical-Filmen der große Durchbruch. Seitdem ist die Beauty nicht nur eine international bekannte Sängerin, sondern auch eine erfolgreiche Schauspielerin. In den vergangenen Jahren stand sie unter anderem für "Spring Breakers", "The Princess Switch" oder "Beastly" vor den Kameras. Aktuell dreht Vanessa für Eli Roths (50) "Haunted House Trick-VR-Treat" – und dafür machte sie jetzt ordentlich Werbung!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Vanessa ihre gruselige Verwandlung mit ihren Fans: In dem Clip wurde das Gesicht der 33-Jährigen von einigen Maskenbildnern mit einer Maske überzogen, bevor Vanessa den Zombie-Look für das Halloween-Event präsentierte. "Oh, diese Verwandlung", schrieb die Schauspielerin unter anderem in der Caption und versah diese zudem mit Emojis, die einen kleinen Teufel und ein schwarzes Herz darstellten.

Die Fans sind von der erschreckenden Transformation begeistert: "Ganz ehrlich, ich liebe diesen Look so sehr – er steht dir wirklich gut", "Wow, das war verrückt, Vanessa! Das war eine ziemliche Verwandlung. Ich liebe es" oder "Ich liebe diese Verkleidung! Es sieht faszinierend aus", schrieben einige User unter Vanessas Post.

