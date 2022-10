Trotz Trennung: Riccardo Basile will Partner-Tattoo behalten

Drei Jahre lang waren Moderator Riccardo Basile (30) und die Ex-Bachelor-Kandidatin Clea-Lacy Juhn (31) ein Paar. Regelmäßig teilten sie verliebte Bilder von sich in den sozialen Medien. Nachdem es ruhig um die beiden wurde und sich Clea gar eine Auszeit von ihrem Influencer-Dasein genommen hatte, gab es Spekulationen über eine mögliche Trennung. Diese wurde im September bestätigt. Trotz des Liebes-Aus möchte Riccardo jedoch das ihr gewidmete Partner-Tattoo behalten.

Als liebevolle Geste haben Riccardo und Clea sich bereits zu Beginn ihrer Beziehung gegenseitig ihren Anfangsbuchstaben auf den Handrücken tätowieren lassen. In einem Interview mit Bunte verriet der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer, dass er sich den einstigen Liebesbeweis wegen der Trennung nicht entfernen lassen wird. "Mir war ja bewusst, dass das nicht weggeht und momentan soll es auch nicht weg." Auch seine Ex-Partnerin trägt weiterhin das schwarze R auf ihrem Handrücken.

Bei "Let's Dance" belegte Riccardo zusammen mit Isabel Edvardsson (40) den 11. Platz. Dort kündigte er damals an, Clea einen Antrag zu machen, sollte Juror Joachim Llambi (58) ihm für seine Leistung fünf Punkte geben. Dies ist jedoch nicht eingetroffen. In einem Livestream auf Instagram scherzte er damals darüber: "Was soll ich sagen? Offensichtlich haben mir der liebe Gott oder Joachim Llambi damit gesagt, dass ich noch nicht bereit dafür bin."

Getty Images Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn im April 2022

Instagram / clea_lacy Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn, Juli 2021

RTL / Stefan Gregorowius Isabel Edvardsson und Riccardo Basile bei "Let's Dance"

