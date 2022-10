Wegen "The Crown"-Kritik: Harry und Meghans Doku verschoben

Ob Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) damit zufrieden sind? Schon seit Längerem plant das royale Paar gemeinsam mit Netflix eine Dokumentation über ihr Leben. Für das Projekt konnten die beiden bereits die Regisseurin Liz Garbus (52) gewinnen. Die US-Amerikanerin wurde für ihre Dokus sogar schon bei den Oscars nominiert. Doch jetzt hat Netflix eine radikale Entscheidung getroffen: Vorerst wird es keine Doku über Harry und Meghan geben!

"Netflix ist verunsichert, sie haben zuerst gezögert, jetzt aber beschlossen, die Dokumentation zu verschieben", erklärte eine Quelle gegenüber Deadline. Auslöser für diese Entscheidung sei die Kritik des ehemaligen Premierministers Sir John Major an der ersten Folge von The Crown. Darin wird ein Gespräch zwischen ihm und dem heutigen König Charles III. (73) über eine mögliche Thronfolge dargestellt, bei dem der Prinz sich beschwert, Queen Elizabeth II. (Imelda Staunton, 66) hielte ihn davon ab, König zu werden. Diese Unterhaltung habe es so nicht gegeben, meinte der Politiker und löste eine Welle der Kritik aus, die den Streamingdienst dazu brachte, zurückzurudern.

Fest stand immer, dass die Doku-Serie in einer Doppelvorstellung erscheinen sollte: Der Plan sah vor, zunächst die neue Staffel "The Crown" zu starten und die Dokumentation einige Wochen später zu zeigen. Ein offizielles Sendedatum gab es aber bisher nicht. Zu den Dreharbeiten ist bisher noch nicht viel bekannt, aber ein Teil wurde auf Harry und Meghans Anwesen in Montecito gedreht.

