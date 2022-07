Netflix-Doku: Prinz Harry und Meghan heuern Starregisseur an

Diese Doku könnte richtig einschlagen. Seit einem Jahr lassen Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) ihren Alltag von Kameras begleiten. Das Material soll schließlich als Dokumentation über ihr Leben auf Netflix erscheinen. Den restlichen Royals passt das natürlich gar nicht: Sie fürchten, die beiden könnten wegen ihres Rücktritts von den königlichen Pflichten Interna ausplaudern. Harry und Meghan sollen aber sogar eine preisgekrönte Regisseurin für ihre Doku verpflichtet haben!

Wie PageSix berichtet, sollen sie Liz Garbus (52) beschäftigen – die Regisseurin war für eine ihrer Dokus schon für einen Oscar nominiert. Sie soll das Paar im vergangenen September auf einer dreitägigen Reise nach New York begleitet haben, wo die beiden unter anderem eine Gala besuchten. Harry wurde mit einem Mikro an seiner Kleidung gesichtet – außerdem seien Liz und Kollegen gesehen worden, wie sie unter Mänteln und in Taschen Kameraequipment aus dem Hotel schmuggelten, um die Sussexes zu filmen.

Wegen ihrer Dreharbeiten hatten Harry und Meghan bei ihrem Besuch des 70. Thronjubiläums der Queen (96) vor wenigen Wochen strenge Auflagen bekommen. Ihrem Enkel und seiner Gattin sei es vertraglich untersagt worden, Kameras mitzubringen. Sie sollten die Feierlichkeiten auf keinen Fall für ihren Netflix-Deal ausnutzen, der 130.000 Millionen Euro wert ist.

Getty Images Liz Garbus, Regisseurin

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022

Getty Images Liz Garbus im Oktober 2021

