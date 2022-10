Yeliz Koc spricht Klartext: Zieht sie ins Dschungelcamp?

Ist Yeliz Koc (28) tatsächlich in der neuen Dschungelcamp-Staffel dabei? In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Gerüchte auf, welche Promis sich im kommenden Jahr wohl im australischen Busch beweisen wollen. Neben Claudia Obert (61), Lucas Cordalis (55) und Andrej Mangold (35) soll angeblich auch die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin an dem Format teilnehmen. Doch stimmt das auch? Yeliz äußerte sich jetzt erstmals zu den Spekulationen!

In ihrer Instagram-Story stellte die gebürtige Hannoveranerin nun klar, dass sie in der neuen Staffel nicht dabei sein werde. Das scheint Yeliz aber selbst ziemlich schade zu finden, denn es sei ein großer Traum von ihr, eines Tages mal ins Dschungelcamp zu ziehen. "Ich würde da komplett durchdrehen, aber genau deshalb finde ich es interessant", führte die 28-Jährige weiter aus.

Claudia Obert hatte vor wenigen Tagen ebenfalls bereits ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show dementiert. "Ich bin berühmt genug und der Champus liegt auch kalt", stellte die Luxus-Lady auf ihrem Instagram-Account klar. Sie lasse lieber anderen Promis den Vortritt, ihre Fähigkeiten im Dschungel unter Beweis zu stellen.

