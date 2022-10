Zwei Wochen nach der Geburt: So geht es Jenny Frankhauser!

Jennifer Frankhauser (30) gewöhnt sich noch ein! Die Influencerin durfte vor zwei Wochen zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen: Ihr Sohn Damian Andreas wurde geboren. Jetzt versucht sie, sich in dem neuen Alltag zurechtzufinden und gewöhnt sich an den Kleinen. Eine Sache läuft allerdings nicht nach Plan: das Stillen. "Es hat mit dem Stillen nicht geklappt und das hat mir mein Mamaherz gebrochen. Aber er wird auch mit der Flasche groß und stark", schrieb die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

