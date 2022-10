Eigene Netflix-Doku: Herzogin Meghan bricht ihr Schweigen

Was dürfen die Fans von der Dokumentation über Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) erwarten? Nach ihrer großen Hochzeit hatten die beiden 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt und waren in die USA gezogen. Seitdem versuchte das Ehepaar, sich in seiner neuen Wahlheimat eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Dafür schlossen die einstige Schauspielerin und der Enkel der Queen (✝96) unter anderem einen Deal mit dem Streamingdienst Netflix ab und drehten eine Dokumentation. Jetzt lässt Meghan durchblicken, was ihre Fans auf dem Bildschirm zu sehen bekommen!

In einem Interview mit Variety verriet Meghan, dass sie und ihr Mann für die Doku mit der Regisseurin Liz Garbus (52) zusammen gearbeitet haben: "Es ist schön, jemandem unsere Geschichte anzuvertrauen – einer erfahrenen Regisseurin, deren Arbeit ich seit Langem bewundere – auch wenn das bedeutet, dass es vielleicht nicht so ist, wie wir es erzählt hätten", teaserte die 41-Jährige an.

Auch verriet Meghan, dass sie während der Dreharbeiten eine Menge Spaß hatte: "Für mich, die bei Suits mitgewirkt hat, ist es erstaunlich, mit so viel kreativer Energie zusammen zu sein und zu sehen, wie die Leute zusammenarbeiten und ihre eigenen Standpunkte teilen." Jedoch sei es für die Zweifach-Mama "seltsam" gewesen, dass sie selbst von anderen Schauspielern verkörpert wurde.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022 in London

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der University of Chichester Tech Park 2018

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

