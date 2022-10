Gab Olivia Wilde Hund ab, um Zeit mit Harry Styles zu haben?

Hat sie ihren Hund etwa für ihren neuen Lover weggegeben? Regisseurin Olivia Wilde (38) und Schauspieler Jason Sudeikis (47) haben zwei gemeinsame Kinder. Mittlerweile sind die beiden allerdings seit zwei Jahren getrennt und Olivia soll jetzt mit Sänger Harry Styles (28) zusammen sein. Offiziell bestätigt haben die beiden diese Gerüchte bisher aber noch nicht. Ein ehemaliges Kindermädchen machte nun Anschuldigungen, dass Olivia ihren Hund abgegeben haben soll, damit sie Zeit mit Harry verbringen könne.

Eine frühere Babysitterin des ehemaligen Traumpaares Jason und Olivia gab The Mirror ein Interview, welches in einem Haufen an Anschuldigungen gegen die beiden resultierte. Unter anderem behauptete die Quelle, die drei Jahre für das Paar arbeitete, dass Olivia ihren geliebten Hund Gordon nur wenige Wochen, nachdem sie Harry kennenlernte, weggab – angeblich um mehr Freizeit mit ihrem zehn Jahre jüngeren Geliebten zu haben.

Die Eltern eines Mädchens und eines Jungen gaben The Mirror bereits ein Gegenstatement und schoben darin sämtliche Vorwürfe von sich: "Als Eltern ist es unglaublich erschütternd zu erfahren, dass ein ehemaliges Kindermädchen unserer beiden kleinen Kinder sich dazu entschließen würde, solche falschen und niederträchtigen Anschuldigungen über uns öffentlich zu machen."

BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde im August 2022

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im Dezember 2019

