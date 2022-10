Nach 18 Jahren: Gibt es bald ein neues Rolling-Stones-Album?

Damit könnten die Rolling Stones für eine Sensation sorgen. Die Rockband um Mick Jagger (79) und Keith Richards (78) gehört zu den legendärsten Musikgruppen überhaupt und begeistert ihre Fans bereits seit den 60ern. Im August 2021 mussten sie jedoch Abschied nehmen, denn Schlagzeuger Charlie Watts starb kurz nach einer Herzoperation mit 80 Jahren. Dennoch ging es 2022 wieder auf Tour – und jetzt könnten die Rolling Stones tatsächlich wieder ein neues Album rausbringen!

Berichten zufolge sollen die Rolling Stones derzeit an einer neuen Platte arbeiten. Eine Quelle sagte The Sun: "Mir wurde gesagt, dass Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood (75) sich in den letzten zwei Wochen in New York für Aufnahmen getroffen haben. Sie sollen zusammen mit Weltklasse-Musikern für ihr erstes Album seit 18 Jahren Material aufgenommen haben." Kurz nach Charlies Tod habe es zwar Unsicherheit bei den Bandmitgliedern gegeben, aber sie seien immer bestrebt gewesen, weiterzumachen: "Sie haben alle das Gefühl, dass es das Richtige ist, das zu tun, was sie als Band immer getan haben."

Die Tour der Rolling Stones startete bereits im September und Mick erklärte schon zu dem Zeitpunkt, dass es komisch sei, ohne Charlie aufzutreten. Aber die Konzerte finden auch in Gedenken an den Drummer statt: "Ich bin froh, dass wir das machen. Ich weiß, dass Charlie das gewollt hätte." Mit kleinen und großen Auftritten wollten die Rocker ihren verstorbenen Freund ehren.

Getty Images Mick Jagger, Juli 2022 in Gelsenkirchen

Getty Images Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards und Ron Wood im Februar 2016

Getty Images Mick Jagger und Charlie Watts im Mai 2005 in New York

