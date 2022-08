Mick Jagger machte Berlin mit dem 9-Euro-Ticket unsicher!

Die Rolling Stones gehen auf Touri-Tour! Die erfolgreichste Rockband aller Zeiten war gerade auf großer Europatournee. Auf ihrem Weg über den Kontinent hatten sie schon die ein oder andere witzige Begegnung: So feierte Frontmann Mick Jagger in Düsseldorf seinen 79. Geburtstag mit einer traditionellen Blaskapelle. Klar, dass im Rahmen des Abschlusskonzerts in der Waldbühne auch die Highlights der deutschen Hauptstadt ausgecheckt wurden: Mick fuhr vor dem Konzert mit der Bahn durch Berlin!

Auf Instagram teilte die Rocklegende ein lässiges Foto von sich vor dem beleuchteten Brandenburger Tor. "Ich habe es genossen, mich gestern Abend in Berlin umzusehen", untertitelte er den Schnappschuss. Weit hatte der Sänger es bis zu dem Wahrzeichen allerdings nicht – das Luxushotel Adlon, in dem die Band residierte, ist nur wenige Meter entfernt. Doch offenbar hat er sich auch noch mehr in der Stadt umgesehen: Auf dem Konzert erzählte Mick, mit dem 9-Euro-Ticket losgefahren zu sein, um eine Currywurst zu essen und ein paar Gläschen Berliner Luft zu trinken. Nach fünf Schnäpsen sei sein Deutsch dann auch perfekt gewesen.

Nicht unwahrscheinlich also, dass Mick in den vergangenen Tagen von dem ein oder anderen Berliner gesichtet wurde. So passierte es nämlich zuletzt in Wien: Dort platzte er mitten in einen Junggesellinnenabschied. "Er hat mir noch alles Gute und ein schönes Fest gewünscht", hatte die Braut verraten.

Getty Images Die Rolling Stones im August 2022 in Berlin

Getty Images Mick Jagger, Juli 2022 in Gelsenkirchen

Instagram / mickjagger Mick Jagger beim Junggesellinnenabschied in Wien

