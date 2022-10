"Sehr chaotisch": So ist Jenny Frankhausers Alltag mit Baby!

Jenny Frankhausers (30) Alltag wurde vor einigen Tagen komplett auf den Kopf gestellt! Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) und ihr langjähriger Partner Steffen König sind nämlich zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr kleiner Sohnemann namens Damian hat am 29. September das Licht der Welt erblickt. Jetzt gewährte Jenny ihrer Community einen Einblick in ihr Leben mit Baby – und das ist im Moment noch ziemlich durcheinander!

In ihrer Instagram-Story betonte Jenny nun, dass der Alltag mit ihrem Söhnchen gerade noch "sehr chaotisch" sei. "Da muss man sich komplett nach ihm richten, was auch in Ordnung ist", betonte die stolze Mama und fügte hinzu: "Aber wir brauchen da auf jeden Fall demnächst Routinen." Beispielsweise habe sie es erst nach zwei Wochen geschafft, sich die Haare zu waschen.

Ihr kleiner Damian hält Jenny und Steffen aber nicht nur tagsüber ordentlich auf Trab – auch nachts kommen die frischgebackenen Eltern momentan nicht zur Ruhe! Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin muss in Sachen Schlaf einige Abstriche machen. "Manchmal schlafe ich gar nicht", berichtete sie.

